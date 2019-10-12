شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية وغرفة السينما والمهن السينمائية يكرمون صناع فيلم "الممر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت فعاليات اليوم بمهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته الـ ٣٥، تكريمات من المهرجان وغرفة صناعة السينما، ونقابة المهن السينمائية لصناع فيلم "الممر" والذي حضر منهم المنتج هشام عبد الخالق، الفنان محمد فراج، الفنان محمد جمعة احتفالا بالنجاح الذي حققه.













وقال الفنان محمد فراج خلال ندوة تكريم صناع فيلم الممر بمهرجان الاسكندرية، أنا بعتبر الفيلم وسام علي صدري لاني اشتغلت مع فريق عمل كلهم نجوم كبار جدا، وحابين بعض اوي وكلنا كنا بنجتهد لان عندنا رسالة وطنية عاوزين نوصلها.

وأضاف فراج، إن كواليس الفيلم كانت صعبة للغاية خاصة أننا كنا نصور في الصحراء وتم تدريبنا في مدرسة الصاعقة مع رجال القوات المسلحة على السلاح لمدة شهرين تقريبا، وكأننا في الجيش تماما.

وقال المنتج هشام عبد الخالق، انا بختار نوعية الاعمال تكون في الشكل تجاري لكن يكون لها رسالة، واحنا اول ما فكرنا في فيلم الممر كان في ٢٠١٦ لان كان نفسي اعمل حاجة للقوات المسلحة ونبرز تضحياتهم.

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واضاف، لن يكلل هذا العمل بالنجاح غير بدعم ليس مادي ولكن دعم من القوات المسلحة متمثلة في الشؤون المعنوية مثل المعدات والاماكن المتاحة للتصوير.

ويتناول فيلم "الممر" قصة وطنية حول إرادة جنودنا البواسل في تحويل الهزيمة إلى نصر محقق بالصبر والعزيمة وقوة التخطيط والثقة بالله، ويحكي قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف ويناقش المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

والفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفنانة هند صبري، شريف منير، كما يشارك أيضًا إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.