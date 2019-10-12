شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة Fx تطرح تيزر مسلسلها الجديد Devs والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة FX عن أول تيزر لمسلسل المغامرة والإثارة الجديد Devs ، والمقررعرضه خلال خريف 2020، ولكن لم تعلن الشبكة عن موعد محدد لطرحه، وسيتضمن العمل 8 حلقات.

ويدور مسلسل Devs حول تحقق مهندسة كمبيوتر من قسم التطوير السري في شركتها، والتي تعتقد أنها وراء اختفاء صديقها.

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المسلسل من بطولة سونويا ميزونو، نيك اوفرمان، جين ها، أليسون بيل، زاك جرينير، كايل سبايني، ستيفن ماكينلي هندرسون، كارل جلسمان، جيفرسون هال، لينيا بيرثيلسن، جورجيا كينج، ايمي مولينز، أليخاندرو دي ميسا، كيتلين كيمبال، أكشاي كومار.

وكانت قد قررت شبكة قنوات Fx الأمريكية، تجديد عرض مسلسل الدراما الشهير Atlanta، لموسم رابع، بعد انتشار شائعات عدم تجديده مرة آخري عقب الموسم الثالث الذي عرض نهاية العام الماضى.

مسلسل Atlanta تدور أحداثه حول شاب يسعى هو وصديقه المتناقض معه تماما فى شق طريقهما فى عالم موسيقى الهيب هوب بمدينة أتلانتا، المسلسل بطولة دونالد جلوفر بدور إيرنيست "إيرن"، مارك برايان تايرى هنرى فى دور ألفريد "بيبر بوى" مايلز، وكيث ستانفيلد بدور داريوس، وزازى بيتز بدور فانيسا.