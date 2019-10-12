شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموعد الرسمى لإطلاق ألبوم ADELE الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت المغنية العالمية ADELE منتصف شهر نوفمبر المقبل، لطرح ألبومها الجديد والذي سيأتي بعنوان perky as hell بعد توقف دام لسنوات عن طرح ألبومات.

ومن المرجح أن يضم الألبوم الجديد العديد من الأغاني المرتبطة بالعاطفة، التي تميزت بها النجمة في ألبوماتها السابقة والتي طرحتها فى عمرها الـ19 والـ20 والـ25 الذى لن يختلف كثيراً في الألبوم الجديد الذى يأتي وهى بعمر الـ31.

وعلى سياق آخر تقدمت المغنية العالمية ADELE بطلب للانفصال رسمياً بعد مرور ما يقارب الخمسة أشهر على انفصالها عن سيمون كونيكى، بعد فترة زواج منذ 2016.