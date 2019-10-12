شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد فراج: تدربنا فى الجيش لمدة شهرين بسبب فيلم الممر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد فراج خلال ندوة تكريم صناع فيلم "الممر" بمهرجان الإسكندرية، أنا بعتبر الفيلم وسام علي صدري لأن اشتغلت مع فريق عمل كلهم نجوم كبار جدا، وحابين بعض أوي وكلنا عندنا رسالة وطنية عاوزين نوصلها.

وأضاف فراج، إن كواليس الفيلم كانت صعبة للغاية خاصة التصوير في الصحراء وتم تدريبنا في مدرسة الصاعقة مع رجال القوات المسلحة على السلاح لمدة شهرين تقريبا، وكأننا في الجيش تماما.

ويتناول فيلم "الممر" قصة وطنية حول إرادة جنودنا البواسل في تحويل الهزيمة إلى نصر محقق بالصبر والعزيمة وقوة التخطيط والثقة بالله، ويحكي قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف.

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والفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفنانة هند صبري، شريف منير، كما يشارك أيضًا إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.