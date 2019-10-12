بحضور منتجه ومحمد فراج.. تكريم أبطال "الممر" في الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ضياء مصطفى:

أقام مهرجان الإسكندرية السينمائي على هامش دورته الـ٣٥ التي تقام حاليًا، عرضًا لفيلم الممر في قاعتين عرض، أعقبه ندوة بحضور المنتج هشام عبدالخالق والفنان محمد فراج ومحمد جمعة.

وشهد عرض الفيلم والندوة حضور جماهيري كبير، ما أدى إلى حدوث حالة من الفوضى في البداية.

وقال عبد الخالق إن أبطال الفيلم تدربوا على السلاح لمدة شهرين في أجواء صعبة داخل قاعدة عسكرية، وتم التعامل معهم وكأنهم من أفراد الجيش، كما شهد التصوير صعوبات كثيرة بسبب التصوير في الصحراء.

وأشار إلى أنه يوجه الشكر لكل من ساهم في خروج هذا العمل للنور، خاصة أبطاله الذين لم يفرضوا أي شروط، لافتا إلى رغبته في تقديم عمل فني يؤرخ لحرب الاستنزاف، مؤكدا أن ما منع باقي نجوم الفيلم من الحضور هي ظروف التصوير منعتهم من ذلك، بالإضافة لعدم تمكن المخرج شريف عرفة من الحضور بسبب سفره لأداء العمرة، وأن الأجيال الجديدة لا تعرف شيئا عن هذه الفترة، ومن هنا جاءت فكرة "الممر".

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وتابع: وبالفعل عملنا عليه منذ عام 2016 ومر بالعديد من التحديات حتى أصبح على الشاشة، ولولا دعم القوات المسلحة لما خرج هذا الفيلم للنور.

أما الفنان محمد فراج أكد أن مشاركته في الفيلم هو بمثابة وسام على صدره لأنه كان ضمن فريق هذا العمل العظيم، خاصة أنه يقدم رسالة وطنية وفنية في توقيت حساس ورغم الصعوبات التي مروا بها اثناء التصوير إلا أنهم كانوا يقدموها بحب شديد.

بينما قال الفنان محمد جمعة إن الفيلم أكد على الدور الوطني الذي قام به أهل سيناء في حرب الاستنزاف حيث كانت هذه الفئة مهمشة دائما في الأعمال الفنية، مؤكدا أنه كان حريص على خروج اللهجة السيناوية بشكل صحيح وهذا جعله يبذل مجهود كبير مع مصحح اللهجات في حفظ اللهجة.

وفي نهاية الندوة قام الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان بتسليم درع تكريم مهرجان الإسكندرية لصناع الفيلم، كما كرمتهم غرفة صناعة السينما برئاسة المنتج فاروق صبري ونقابة السينمائيين برئاسة مسعد فودة التي منحتهم قلادة طلعت حرب.

وحضر الندوة الكاتب الصحفي سيد محمود نائب رئيس المهرجان، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، والمنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، والمنتج محسن علم الدين، والمخرج شريف مندور، ونقيب السينمائين مسعد فودة وأدارها الكاتب الصحفي خالد عيسى.