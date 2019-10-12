النشرة الفنية| مبارك يعزي في طلعت زكريا وفنانة تطلب تبني طفلة سورية ونقل دومينيك للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:

نشر موقع "الخليج 365" أمس الجمعة 11 أكتوبر عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية المتنوعة، بينها "مبارك" يعزي أسرة طلعت زكريا، و رسائل نجوم الفن لعمرو دياب في عيد ميلاده، ونقل دومينيك حوراني للمستشفى، وبكاء منذر رياحنة، وغيرها.

وإليكم تفاصيل ما تم نشره.

"مبارك" يعزي أسرة طلعت زكريا.. ونجل الفنان الراحل يوجه الشكر لأسرة الرئيس الأسبق

حرص "عمر"، نجل الفنان الراحل طلعت زكريا، توجيه الشكر لكل من قدم له واجب العزاء في والده، وخص بالذكر عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك.. وإليكم التفاصيل.

"دايما في الصدارة".. رسائل نجوم الفن لعمرو دياب في عيد ميلاده

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الفنان عمرو دياب بعيد ميلاده الـ58، الموافق اليوم 11 من أكتوبر، وحرص معظمهم على نشر صور تجمعهم بالهضبة احتفالا بهذه المناسبة.. وإليكم التفاصيل.

بالفيديو| نقل دومينيك حوراني للمستشفى

تعرضت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني لسقوط مفاجئ، أثناء قيامها ببروفة فساتين، استعدادًا لتصوير أغنيتها الجديدة.. وإليكم التفاصيل.

عملت مع بطل "جيمس بوند" وارتدت ملابس من الحلوى.. 9 معلومات عن "فتاة" محمد صلاح

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اسم عارضة الأزياء الممثلة أليساندرا أمبروسيو alessandra ambrosio.. وإليكم ما لا تعرفونه عنها.. وإليكم التفاصيل

هكذا هنأ أبناء عمرو دياب والدهم بعيد ميلاده الـ58

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حرص أبناء الفنان عمرو دياب، "جانا، كنزي، عبدالله" على تهنئة والدهم بعيد ميلاده الـ58، الموافق أمس 11 أكتوبر.. وإليكم التفاصيل.

ناهد السباعي لـ"الخليج 365": "ماكو" تجربة مختلفة وشعرت بالخوف من "هذه ليلتي"

قالت الفنانة ناهد السباعي إنها تواصل تصوير دورها في فيلم "ماكو"، الذي من المقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائي.. وإليكم التفاصيل.

هاني شنودة لـ"الخليج 365": لهذه الأسباب "الكينج" و"الهضبة" يتربعان على القمة

"النظر للمستقبل هو مفتاح نجاح محمد منير وعمرو دياب"، بتلك الكلمات فسر الموسيقار هاني شنودة محافظة الفنانين محمد منير وعمرو دياب على نجاحاتهما على مدى أكثر من 35 عامًا.. وإليكم التفاصيل.

صورة| "قلبي مكسور".. رندا البحيري تطلب المساعدة في الوصول لطفلة سورية

نشرت الفنانة رندا البحيري، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لفتاة سورية، توفيت أسرتها في القصف التركي.. وإليكم التفاصيل.

صورة| وصول جثمان شوقي الماجري لتونس ومنذر رياحنة يبكي أمام النعش

وصل بعد ظهر أمس الجمعة 11 أكتوبر، جثمان المخرج التونسي شوقي الماجري، إلى الأراضي التونسية، والذي وافته المنية الخميس في القاهرة، إثر إصابته بأزمة قلبية.. وإليكم التفاصيل.

بكاء هنا الزاهد وهتاف لمحمد إمام.. لقطات عزاء طلعت زكريا

أٌقيم مساء أمس عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، وتلقى نجله الأكبر عمر مع الفنان أحمد فهمي، العزاء.. وإليكم التفاصيل.