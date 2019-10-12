ابتسامة دنيا سمير غانم وزوجها وسالي عبدالسلام بالحجاب.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إليسا

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية جذابة، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

أسماء أبو اليزيد

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، ودون مكياج.

تامر حبيب

نشر السيناريست تامر حبيب صورة تجمعه بالفنان ماجد الكدواني، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر حبيب وهو يحتضن الكدواني.

رامي رضوان

نشر الإعلامي رامي رضوان صورة تجمعه بزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرا وهما يرتديان ملابس بيضاء ويبتسمان للكاميرا.

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ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال من باريس.

سالي عبدالسلام

شاركت المذيعة سالي عبدالسلام جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت سالي في الصورة بالحجاب وعلقت:" جمعة مباركة".

علا الفارس

نشرت المذيعة علا الفارس صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة كاجوال وسط الطبيعة.

عمر السعيد

نشر الفنان عمر السعيد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهر فيها بملابس كاجوال من رحلته في أوروبا.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام"، ظهر فيها بملابس كاجوال، وحازت الصورة إعجاب جمهوره ومحبيه.

نادين نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة دون مكياج.