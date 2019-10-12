بعد تقديمه العزاء لأسرة طلعت زكريا.. ابنة الفنان الراحل لـ"مبارك": "شكرًا لدعمك لينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

حرصت الفنانة إيمي طلعت زكريا على توجيه الشكر للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بسبب حرصه على تقديم واجب العزاء في والدها.

ونشرت إيمي صورًا لجمال وعلاء أثناء مشاركتهما في عزاء والدها أمس والذي أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية، كما نشرت صورة أخرى تجمع والدها بالرئيس الراحل مبارك، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت إيمي على الصور قائلة: "شكر الله سعيك سيادة الرئيس محمد حسنى مبارك وشكرا لمكلمتك ودعمك لينا أنا واخويا وشكرًا لابنائك على واجب العزاء".

وتابعت إيمي: " ربنا يرحمك يابابا أنا هفضل فخورة بيك لانك بالنسبالى راجل وصاحب موقف وعندك مبدأ".

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وتلقى أبناء الفنان الراحل طلعت زكريا واجب العزاء، أمس الخميس، بمسجد الحامدية الشاذلية، وشهد العزاء حضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة.

يذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا الثلاثاء 8 أكتوبر، بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان الراحل انتهى منذ فترة من تصوير فيلم بعنوان "بعد الخميس"، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من إخراج المخرج السعودي حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد.