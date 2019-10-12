فيديو| تامر حسني يطرح الإعلان الرسمي الثاني لفيلم " الفلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان تامر حسني، اليوم الجمعة، الإعلان الرسمي الثاني لأحدث أفلامه " الفلوس"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق الفنان تامر حسني على الفيديو: "الإعلان الرسمي الثاني لفيلم الفلوس.. قريبًا بجميع دور العرض".

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كان تامر حسني قد كشف الشهر الماضي عن البرومو الأول لفيلم الفلوس، بعد أن كان مقررًا عرضه في عيد الأضحي.

فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، وآخرون إضافة إلى ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

ومن المقرر طرح الفيلم فى دور العرض السينمائية بموسم إجازة نصف العام.