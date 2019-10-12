بالفيديو: قبلات مباغتة من فتاة للفنان مهند الحمدي تشعل المواقع

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه مقدم البرامج والممثل السعودي مهند الحمدي خلال مشاركته في إحدى الفعاليات.

وبدا في المقطع المصور وهو يقف إلى جانب شابة من منظمات الحدث. وقامت الأخيرة بتقبيله بشكل مفاجئ قبل أن يتبادلا أطراف الحديث.

ولم تمر قبلاتها مرور الكرام على الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث حقق على أحدها أكثر من 79 ألف مشاهدة.

وركزت التعليقات على وسامته كما على ما قامت به الشابة تجاهه حيث رأى بعض المتابعين أنه اعتاد ذلك فيما أشار آخرون إلى أنه شعر بالاحراج.

ويذكر أن الفنان يظهر حالياً في مسلسل “جمان” الذي يعرض على شاشة MBC1 إلى جانب كل من نور الغندور وفوز الشطي وهدى صلاح ومحمد الدوسري وليالي دهراب وعبدالله التركماني وفاطمة الطباخ وفاطمة الحوسني وأحمد الهزيم.