هند صبري تتلقى عزاء المخرج التونسي شوقي الماجري بالعجوزة

يقام اليوم السبت عزاء المخرج التونسي شوقي الماجري، عقب صلاة المغرب بمسجد فريد شوقي بالعجوزه، وتتلقى الفنانة هند صبري عزاء السيدات. السيدات. ورحل عن عالمنا المخرج شوقي الماجري أول أمس الخميس عن عمر يناهز الـ58 عام متأثرًا بسكتة قلبية، وقدم خلال رحلته المهنية العديد من الأعمال التي تعلق بها الجمهور في الوطن العربي، والتي كان من أبرزها مسلسل "أسمهان" و"سقوط حر" و"مملكة النمل". متأثرًا بسكتة قلبية، وقدم خلال رحلته المهنية العديد من الأعمال التي تعلق بها الجمهور في الوطن العربي، والتي كان من أبرزها مسلسل "أسمهان" و"سقوط حر" و"مملكة النمل".

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