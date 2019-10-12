ميرنا وليد - بيروت - لفتة مميزة وإنسانية قام بها الفنان المصري ​تامر عاشور​ مؤخراً، خلال حفلته الماضية، بعد أن أوقف الغناء من أجل دعوته طفلة مصابة بالسرطان كانت بين الحضور إلى المسرح لإلتقاط الصور التذكارية معها.

فهذه خطوة تعبّر عن أخلاق عالية، وإدراك لأهمية هكذا موقف، فمرضى السرطان هم أكثر من يحتاجون إلى الدعم والفرح كي يتخطوا هذه الأزمة الصعبة التي يمرون بها، ومن المؤكد أن هذا الموقف من عاشور كان له تأثير إيجابي على الطفلة وخاصةً نفسياً.

فالفنان على قدر ما هو مصدر فرح وسعادة للجمهور بفنه وأعماله، فهو أيضاً مصدر ثقة ودعم لهم في العديد من المواقف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تصرّف تامر عاشور مصدر ثقة ودعم للطفلة المصابة بالسرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.