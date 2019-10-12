رولا شامية بدأت مسيرتها مع عادل كرم ثم إختلفا.. وتزوّجت من شاب يصغرها سناً وأنشأت مسرحيتها الخاصة

ميرنا وليد - بيروت - ولدت الممثلة اللبنانية​رولا شامية​في 5 أيلول/سبتمبر، وهي ممثلة كوميدية لبنانية معروفة جداً منذ التسعينيات. دخلت عالم التمثيل عن عمر صغير جداً وهي لم تتعدَ الخامسة عشرة، بعد أن أنهت دراستها الثانوية في المدرسة، ودرست التمثيل والمسرح في الجامعة، حيث تعلمت أساسيات المهنة على يد دكاترة جامعيين، واستطاعت أن تكتسب منهم المعرفة الى جانب موهبتها الاستثنائية.

بداية مشوارها وأعمالها

بدأترولا شاميةمسيرتها الفعلية عام 1995 حين تعرّف عليها الجمهور لأول مرة عبر اطلالتها في البرنامج الكوميدي "​لا يُمل​" على شاشة تلفزيون المستقبل مع زميليها الممثل ​عادل كرم​ والممثل ​نعيم حلاوي​، ثم إنتقلت لمحطة "إم تي في" اللبنانية مع أسرة برنامجها الكوميدي الذي تغير اسمه عدة مرات.

لم ينحصر أداؤها التمثيلي في البرنامج الكوميدي، لا بل شاركت بعدة مسلسلات لبنانية وعربية.

من عام 1995 حتى عام 2000 شاركت في برنامج "لا يُمل".

من عام 1998 حتى عام 2001 شاركت في برنامح "​أس أل شي​" الذي عرف نجاحاً كبيراً. في هذه الفترة قدمت أيضاً برنامج "القصة وما فيها"، وبرنامح "شو بدو يصير".

في عام 2003 أطلت رولا شامية في برنامج "لا عالبال ولا عالخاطر"، وفي عام 2008 "موبايل ستار"، وفي عام 2009 "نجوم عالطريق".

ومن عام 2014 حتى عام 2018 أطلت أسبوعياً إلى جانب عادل كرم ونعيم حلاوي و​عباس شاهين​ و​أنجو ريحان​ في برنامج "​ما في متلو​" الكوميدي على شاشة "الأم تي في".

في المسلسلات والأفلام شاركت عام 2002 في مسلسل "الجبال حين تنهار"، ومسلسل "​خدنا بحلمك​" عام 2009 ومسلسل "نور في العام نفسه"، إضافة إلى مشاركتها في المسلسل المصري "ليالي".

قدّمترولا شاميةفيلمين وهما "أس ال فيلم" عام 1998، وفيلم "أبو رياض مين قدو" عام 2008.

تجربتها في الغناء

في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015 شاركترولا شاميةفي برنامج ​ديو المشاهير​، بموسمه الرابع، الذي عرض على شاشة "mtv" اللبنانية و "mbc 4"، وأتت مشاركتها في هذا البرنامج لدعم إحدى المؤسسات الخيرية، وقد غنت مع العديد من نجوم الغناء في العالم العربي.

رولا شاميةتحب الغناء الى جانب التمثيل، ويقال إنها سجلت العديد من الأغنيات، التي لم تبصر النور حتى يومنا هذا.

الحياة العاطفية والزواج المفاجئ

ارتبطترولا شاميةبعلاقة حب مع إبن الفنان ​جورج وسوف​ الأكبر "وديع"، لكنها لم تستمر على الرغم من أنها كانت حديث الصحافة في ذلك الوقت، كما دخلت في علاقة عاطفية مع الإعلامي ​أيمن القيسوني​، لكنها لم تدم لفترة طويلة.

بعد ذلك أعلنت خطوبتها على الشاب اللبناني ​فراس عازار​ في عام 2013، لكن تم فسخ الخطوبة .

وبعد ست سنوات من العيش في حياة العزوبية، أعلنت بشكل مفاجئ في العاشر من كانون الثاني/يناير عام 2019 دخولها القفص الذهبي، وأنها تزوجت مدنياً في قبرص من الشاب اللبناني ​رودي سعد​، وأثارت علاقتهما الجدل بسبب فارق العمر بين الثنائي، فرودي يصغر رولا بسنوات، إلا أنهما ورغم ذلك إستطاعا أن يتخطيا كل الاختلافات.

علاقة رولا شامية برودي سعد لم تكن مخفية أو سرية مثلما قال البعض، إذ أنها كانت تنشر صورهما سوياً، لكن يبدو أنه لم يتوقع أحد دخولها القفص الذهبي بهذه السرعة.

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زج اسمها بفيديو إباحي

قبل سنوات إنتشر فيلم إباحي من مصدر غامض وتم زج اسمرولا شاميةفيه، إلا أنها نفت الموضوع وصرّحت أنه لا علاقة لها به، لا من قريب ولا من بعيد. وبطبيعة الحال، هذه الأمور تحدث للشخصيات المشهورة، وتتم فبركة قصص وإشاعات، من أجل خلق بلبلة إعلامية.

خلافها مع عادل كرم

بدأ الخلاف بينرولا شامية وعادل كرمحين صرّحت في برنامج "أكلناها"، الذي يقدمه الممثل السوري باسم ياخور​، أن الإعلامي هشام حداد هو الأقوى من ناحية التقديم، وبعدها أتت ردة الفعل من المخرج ناصر فقيه،​ الذي إتهمها بقلة الوفاء بسبب جوابها، لترد هي عليه مجدداً عبر مقابلة مع الإعلامية هلا المر عبر موقع الخليج 365 ضمن برنامج "ما بدا هلقد"، مبررة أنها ليست هي من تخلّت عنه، بل هو من أوقف برنامج "ما في متلو"، ولم يحاول أن يقوم ببرنامج جديد يجمع الفريق كله.

وفي مقابلة للممثل عادل كرم مع موقع "الفن"، قال إنه لا وجود لخلاف مع رولا شامية، داعياً الجميع أن لا يصطادوا في المياه العكرة.

مسرحية "رولا وماريو"

بعد إن إنتهى برنامج "ما في متلو"، بدأترولا شاميةتعمل على تحقيق حلمها، عبر عرض مسرحيتها بعنوان "رولا وماريو" الى جانب الممثل ماريو باسيل، وقالت إنها كانت تحضر لهذا العمل منذ 15 عاماً، وأعجب ماريو بهذه الفكرة، وإستبعدا كل المقاطع السياسية ليظهرا بقالب جديد على الجمهور.