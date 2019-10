صالح الراشد المذيع الأكثر جدلاً.. خلاف مع أمل العوضي ومي العيدان هاجمته

ميرنا وليد - بيروت - هو المذيع الأكثر جدلاً بين أبناء جيله من الشباب، كلما ظهر على الشاشة يقلده شباب اليوم ليس فقط في "اللوك"، ولكن في الحوار والأداء أيضاً، وكثيراً ما يؤخذ من كلماته "افيهات"، فهو لديه طقوس خاصة يمارسها باحترافية قبل الخروج على الهواء.

يلفت الإعلامي والممثل العراقي​صالح الراشد​الأنظار ويجذب المشاهدين إليه، ليس فقط بقصات شعره وتسريحاته وأزيائه فحسب، ولكن أيضاً بأفكاره وموضوعاته، فهو يدرك تماماً صرعات أبناء جيله وما يشغلهم، لذلك يخاطبهم بأدواتهم.

إكتشف موهبته في الصغر

ولد صالح الراشد يوم 16 آذار/مارس عام 1988 في الكويت، لأب عراقي وأم كويتية، وإكتشف موهبته في الإستعراض والغناء والرقص في صغره، و تخصص في ​علم النفس​ وأدب النقد المسرحي، لديه هوايات عديدة، منها الكتابة والصحافة وعزف الموسيقى ورسم الخزف، دخل المعهد العالي للفنون المسرحية لكنه رسب في السنة الرابعة في مادة نظرية الدراما لأسباب شخصية مع أستاذ المادة الذي تعمد رسوبه، وأعاد السنة وتخرج بعدها، كما أن رسالته في مرحلة الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية كانت عن مسرح الطفل.

مشواره المهني

بدأ صالح الراشد مسيرته الإعلامية في العام 2005 في الصحافة المكتوبة مع ​جريدة القبس الكويتية​ و"مجلة أبواب" الشبابية مع الصحافي عزام العميم، ثم عمل مع الإعلامية ليلى أحمد في ​جريدة الراي الكويتية​.

أما ظهوره على شاشة التلفزيون، فكان كمتسابق من خلال برنامج "Deal Or No Deal" على شاشة LBC في آذار/مارس عام 2006، وقد إستمر في البرنامج لمدة 8 حلقات وربح 27 ألف دولار أميركي، وقد حققت حلقته للبرنامج دعاية تجارية جيدة، ولكن الإنطلاقة الحقيقية كانت من خلال برنامج "رايكم شباب" على تلفزيون الراي الكويتية في آواخر شهر تموز/يوليو عام 2006، وقدم بعدها عدة برامج منوّعة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016، أعلن صالح الراشد خروجه من تلفزيون الراي، وإنتقاله إلى قناة أخرى وأن عقده الذي دام عشر سنوات إنتهى، كما أكد أن النهاية كانت سعيدة وليس كما إدعى البعض عن وجود خلافات مع القناة، مشيراً إلى انتقاله إلى قناة عربية أقوى في عمل جديد.

وفي نهاية شهر آذار/مارس عام 2017 عاد إلى التقديم من خلال برنامج "The Quiz" على شاشة قناة العدالة، وبعدها برنامج "Solo The One"، ثم برنامج "The Plane".

ومن البرامج التي قدّمهاصالح الراشد، نذكر "غبقة المارينا" إلى جانب الإعلامية نادية صقر، "رايكم شباب"، "مسائي"، "ليالي الراي"، "الراي قمرنا"، "حفلات العيد"، ​مهرجان هلا فبراير​ 2008، "​ريد كاربت​"، ​حفل جوائز​ "المميزون" في رمضان لأعوام 2010-2016، "The Quiz"، "ليالي العيد"، "Solo The One" ،"The Plane"، و"خلك صالح"، و"3S" بمشاركة سارة الودعاني و​شيلاء سبت​.

كما شارك صالح الراشد في أعمال تلفزيونية ومسرحية، ومنها "الوداع"، "​للحب كلمة​"، "أنا عندي نص"، "ليلى وذيب صمعة و​مصارع الثيران​"، "يمقن إي يمقن لآ".

خلاف مع ​أمل العوضي​ و​مي العيدان​ إنتقدته

حدث خلاف بين صالح الراشد والممثلة الكويتية أمل العوضي في برنامج "ريد كاربت"، بعد مشادة كلامية حادة بينهما، وقد إعترضت العوضي على اتهام الراشد لها بأنها تقلد الإعلامية الكويتية ​حليمة بولند​، بالإضافة لغضبها الشديد منه عندما سألها عن الصور المثيرة الخاصة بها في أحد اليخوت، والتي تناولتها وسائل الاعلام في وقتها، فقامت العوضي بإلقاء المايكات بغضب ووجهت كلاماً قوياً للراشد، وإنسحبت من الاستوديو ولم تفلح محاولات الكثيرين داخل الاستوديو معها لإكمال التصوير، ومنهم صديقتها خبيرة التجميل الاء دشتي.

وقررت إدارة القناة عرض الحلقة على الرغم من ان ظهور العوضي بها لم يتعد نصف الساعة.

وإنتقدت الإعلامية مي العيدان صالح الراشد، عندما إستضاف الممثلة الأردنية ​باسمة حمادة​، وتجاهل ذكر إسمها وإسم القناة التي تمت استضافتها بها، قائلاً في إحدى القنوات، وردت عليه بأنه لديه حساسية منها ومن قناة "سكوب"، بعد استضافته في أحد البرامج.

عدساته الملونة تضعه في موقف محرج على الهواء

تسببت عدساتصالح الراشدالملوّنة بوضعه في موقف محرج على الهواء، وتحديداً خلال استضافته الممثلة إنتصار الشراح في برنامجه "The Plane".

ووضعت الشراح الراشد في موقف لا يحسد عليه، عندما انتقدت لون عدساته بشكل صريح، ووقع الأمر عندما أخبرها أنهما بصدد بدء فقرة المطبات الهوائية، وهنا علقت على كلامه متسائلة هل يرتدي عدسات شفافة، من أجل أن يرى هذه المطبات بوضوح؟

وواصلت الشراح حديثها حول عدسات صالح الراشد، لتقول له بأنه معروف أن العدسات تكون خضراء أو زرقاء، ولكن أن يرتدي عدسات "حية"، فهذا أمر غريب.

وهنا سأل صالح الراشد ضيفته: "ليش شكلهم مو طبيعي؟" فأجابت بالإيجاب بأن العدسات لا تتناسب مع لون البشرة، ولكنه حاول تدارك الموقف المحرج سريعاً فسأل ضيفته: "هل تحبين الكاب كيك؟"

حقيقة زواجه من شيلاء سبت

في عام 2018، ترددت الكثير من الأخبار التي تفيد بأنصالح الراشد، كان يعيش قصة حب مع الممثلة البحرينية شيلاء سبت، وذلك نظراً للإنسجام الشديد بينهما في برنامجهما "3S"، لكنه رد على هذه الأخبار قائلاً: "يا جماعة لا أكيد لا لماذا لا تقتنعون حتى الآن أن هناك ثنائيات في الوسط الفني والإعلامي بدون ​علاقة عاطفية​ تجمعهما سيأتي وقت وأتزوج وهي ستتزوج شخصاً آخر.. ما المشكلة أن نكون زملاء وإخوان".

وأضاف صالح الراشد: "المجتمع يتقبل الصداقة بين الجنسين، ولكنهم يريدون أن يروا قصص حب ولكن هذا مستحيل.. سنحضر زفاف أحدنا الآخر.. فكونا من هذه السالفة".