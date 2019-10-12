تراند اليوم : أسمع أغنية “شبعان دلع” من محمد عز – فيديو

طرح الممثل الشاب محمد عز أغنية بعنوان “شبعان دلع”، عبر القناه الرسمية الخاصه به على موقع “اليوتيوب”

وتقول كلمات الأغنية :” انا الجدع فيه ناس كتير قابلتها شوفت البدع انا الجدع مهزنيش كتر الكلام ولا الوجع انا الكبير من صغري انا شبعان دلع .. أنا الجدع ..لا قريت ف يوم الكف ولا شوفت الودع .. أنا الجدع.. لا خدعت حد مره ولا قلبي اتخدع”.

“شبعان دلع” غناء الفنان محمد عز، وكلمات أسلام القبارى، وألحان شريف حمدان، وتوزيع باسم منير.

يذكر أن قدم محمد عز أكثر من عمل درامي ناجح منها مسلسل “الأب الروحي”، و”لأخر نفس” للنجمة ياسمين عبدالعزيز.