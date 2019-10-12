شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عبد الخالق: قدمت فيلم "الممر" لإبراز تضحيات القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنتج هشام عبد الخالق، أنه يحرص علي اختيار نوعية الأعمال حتي تكون في الشكل التجاري لكن يكون لها رسالة، وإحنا أول ما فكرنا فى فيلم "الممر" كان فى 2016 لأن كان نفسى أمل حاجة للقوات المسلحة ونبرز تضحياتهم.





وأضاف خلال ندوة تكريم صناع فيلم الممر بمهرجان الاسكندرية، لن يكلل هذا العمل بالنجاح غير بدعم ليس مادي ولكن دعم من القوات المسلحة متمثلة في الشؤون المعنوية مثل المعدات والأماكن المتاحة للتصوير.

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ويتناول فيلم "الممر" قصة وطنية حول إرادة جنودنا البواسل في تحويل الهزيمة إلى نصر محقق بالصبر والعزيمة وقوة التخطيط والثقة بالله، ويحكي قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف ويناقش المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

والفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفنانة هند صبري، شريف منير، كما يشارك أيضًا إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.