شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تامر حسنى "نصاب مودرن" فى الإعلان الثانى لفيلمه الفلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم تامر حسنى، عن الإعلان الدعائي الثانى لفيلمه الجديد"الفلوس" المنتظر طرحه بدور السينما خلال الفترة المقبلة، وهو من إخراج سعيد الماروق فى أول تعاون بينهما سينمائيآ.,

وأوضح البرومو الثانى للفيلم، دخول تامر حسنى فى صراع مع خالد الصاوى، حيث أن تامر يريد التوقف عن عمليات النصب والسرقة وخلافه، أملآ فى تغيير حياته والاستقرار، إلا أن الصاوى يعترض ويدخلان فى صراعات ، كمان تضمن البرومو مشاهد أكشن صورت أغلبها فى لبنان.

وشهد البرومو ظهور، أحمد السقا ومى عز الدين لأول مرة، لاسيما وأن البرومو الأول لم يظهر ضيوف الشرف.

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وفى سياق آخر، يستعد حسنى لتصوير فيلمه الجديد "مش أنا" خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل، حيث يعقد جلسات عمل مع مخرجة الفيلم سارة وفيق، للوقوف علي التفاصيل الاخيرة واختيار الممثلين والملابس ومواقع التصوير وخلافه، والفيلم انتاج مشترك بين شركة سينجرى فيلمز وTH برودكشن، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى.

يشار إلي أن فيلم " الفلوس" بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، وظهور عدد من النجوم ضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى.