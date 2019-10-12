شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..صدور العدد الثانى من مجلة المسرح برئاسة الناقد عبدالرازق حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفاء كبير تشهده الساحة المسرحية بعودة مجلة المسرح فبعد إصدار العدد الأول وما ناله من إشادات من قبل عدد كبير من المسرحيين والمحبين للمسرح والمتابعين لحركته صدر مؤخرا العدد الثاني والذي يشمل مقالات نقدية لأهم المسرحيات الموجودة علي الساحة وتقارير عن الحالة المسرحية في مصر.



غلاف العدد الجديد من مجلة المسرح

مجلة المسرح تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق الذي يتولي أيضا رئاسة مجلس إدارة الإصدار ويراس التحرير الناقد المسرحي الكبير عبدالرازق حسين الذي كرم مؤخرا في الدورة الماضية من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي .

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ملابس المسرحيات التي قدمها يوسف وهبي

العدد الجديد يتناول آخر مقالات الناقد والكاتب الدكتور احمد سخسوخ قبل رحيله والذي تناول فيها تحليلا نقديا لمسرحية " غزل البنات " التي قدمها النجم محمد صبحي مؤخرا علي مسرح بمدينة سنبل كما يحتوي العدد علي دراسة نقدية مهمة للدكتور مدحت الكاشف بعنوان الاشكاليات والتحديات .. الممثل وتكنولوجيا الصور وتغطية شاملة لمهرجان مسرح الهواة بالإسكندرية واكثر من مقال عن المهرجان القومي للمسرح ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بالإضافة لمقال نقدي للككاتبة نورالهدي عبد المنعم حول مسرحية " طقوس الاشارات والتحولات .

ومن أهم الموضوعات وأكثرها جاذبية و إنقرائية في العدد الثاني موضوع كنوز المركز القومي للمسرح " يوسف وهبي رمسيس الفن الذي لن يتكرر " والذي يحمل صورا نادرة لعميد المسرح المصري والعربي ومقتنيات نادرة له وملابس المسرحيات التي قدمها .



صورة ليوسف وهبي مع زوجته