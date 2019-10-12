تعرف على العارضة التي أشعلت مواقع التواصل بصورها مع محمد صلاح

كتب امير فتحي في السبت 12 أكتوبر 2019 12:01 صباحاً - أشعلت عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو صفحات السوشيال ميديا بعد تصدرها غلاف مجلة وهي تحتضن محمد صلاح خلال الصور. وظهر محمد صلاح في الصور برفقة عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو على غلاف صفحة مجلة GQ. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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