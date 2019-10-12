شاهد.. سقوط قوي لـ دومينيك حوراني أثناء تجريب فستان

كتب امير فتحي في السبت 12 أكتوبر 2019 12:01 صباحاً - تعرضت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني لحادث سقوط قوي اثناء قيامها بتجريب احد الفساتين.

وقد شاركت دومينيك حوراني متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو يرصد لحظة وقوعها على الارض ما أدي إلى إصابتها ونقلها إثر هذا الحادث إلي المستشفي.

وعلقت دومينيك حوراني على الفيديو الذي نشرته قائلة:”لكل من يحب الاطمئنان على دومينيك، تعرضت لحادث أثناء تجربتى فساتين لتصوير أغنيتى الجديدة في منطقة الجميزة عند المصمم رولان خوري، وقعت ونقلت حالا إلى المستشفى وحاليا في الأشعة”.