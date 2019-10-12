بعد ساعات قليلة على رحيل شوقي الماجري.. الموت يضرب مجدداً الوسط الفني

كتب امير فتحي في السبت 12 أكتوبر 2019 12:01 صباحاً - بعد ساعات قليلة على وفاة المخرج شوقي الماجري، فُجع الوسط الفني التونسي بوفاة المطرب لطفي جرمانة في مستشفى “الرابطة” بالعاصمة التونسية إثر صراع طويل مع المرض.

ولطفي بن محمد جرمانة مطرب شعبي ومؤلف أغاني وملحن، انطلق في ممارسة الفن الشعبي الأصيل منذ سنة 1980، وفي رصيده جملة من الأغاني الشعبية التّي لا زالت تردّد من قبل كافّة التونسيين كلّ ما سمعوا موسيقاها.

ومن أبرز أغانيه: “لا نعاتبك لا نكلمك” و”الناس إلى لامو عليا” وأغنية “يا لخو يا لخو” و”الفيزا” وأغنية “وشمت زندي” و”سري في بالي”.