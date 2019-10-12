كتب امير فتحي في السبت 12 أكتوبر 2019 12:01 صباحاً - تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو سجلته الفنانة الكويتية هيا الشعيبي مباشرة بعد خضوعها لعملية شدّ للغلوغ. وبدت فيه وهي تضع طوقاً حول وجهها ولوحظ أن هذا يمنعها من الكلام بطريقة طبيعية. وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد عملية شدّ للغلوغ.. هيا الشعيبي تتكلم بطريقة غريبة وهذا ما لا يعجبها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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