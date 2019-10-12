شاهدوا.. رجاء الجدواي: “لولا نبيلة عبيد كنت عنست”

كتب امير فتحي في السبت 12 أكتوبر 2019 12:00 صباحاً - شهدت فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ندوة تكريم النجمة نبيلة عبيد، والتي حضرها عدد كبير من النجوم على رأسهم إلهام شاهين ولبلبة ووفاء عامر وأحمد عبد العزيز ورجاء الجداوي ونخبة كبيرة من المبدعين والمخرجين الذين اشادوا بتاريخ نبيلة عبيد الفني ومواقفها الإنسانية.
ولكن الفنانة رجاء الجداوي فجرت مفاجأة بتأكيدها أن نبيلة عبيد كان لها دور غير مباشر في توديعها للعنوسة وزواجها من حسن مختار، فقالت خلال الندوة: “نبيلة عبيد اعتذرت عن عرض مسرحي وتم ترشيحي بدلًا منها ومن خلاله تعرفت على زوجي ولولا هذا العرض كنت سأكون عانس”.
وأما النجمة إلهام شاهين فأكدت أن نبيلة عبيد كانت تطمئن عليها بعد كل وعكة صحية تتعرض لها، وقالت: “كانت تتصل بي وتعرض عليَ المساعدة في البحث عن أي دواء غير متواجد في مصر، فهي تستحق لقب نجمة الإنسانية وليس نجمة مصر الأولى فقط”.
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