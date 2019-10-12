شاهدوا ليلى علوي تنتقد الاهتمام بمظهر الفنانات.. “الجمهور والإعلام غيرونا”

كتب امير فتحي في السبت 12 أكتوبر 2019 12:00 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة المصرية ليلى علوي اقتطع من مؤتمر صحافي عقدته على هامش حضورها فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية.

وأشارت إلى أن اهتمام بعض الإعلاميين ينحصر حالياً في التعليق على ملابس النجمات وكل ما يتعلق بمظهرهن، لافتة إلى أن هذا لم يكن مهماً في سنوات سابقة.

واضافت أن هذا ما يلفت انتباه الجميع حالياً ومضيفة: “الجمهور والإعلام غيرونا”. ويشار إلى أن الفنانة لفتت الأنظار مؤخراً بعد ظهورها بإطلالة مميزة في صورة نشرتها على حسابها على تطبيق “إنستغرام”.

والتقطت الصورة على هامش حضورها الحفل الختامي للمهرجان حيث ارتدت فستاناً اسود مزيناً بشريط ذهبي مع كسرات.

ويذكر أن المهرجان انتهى بحصول الفيلم المصري “ليل/خارجي” للمخرج أحمد عبد الله السيد على جائزة أفضل فيلم روائي طويل. كما فاز التونسي أحمد الحفيان بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “فتوى” فيما حصلت الممثلة المغربية فاطمة عاطف على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “امباركة”.

كذلك تلقى المخرج اللبناني بهيج حجيج جائزة فيلم “صباح الخير” وكانت جائزة أفضل سيناريو من نصيب الفلسطيني بسام جرباوي عن فيلم “مفك”.

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