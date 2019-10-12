شاهدوا.. هنا الزاهد تنهار أمام سمير غانم وأحمد فهمي يغضب من المعجبين في عزاء الراحل طلعت زكريا

كتب امير فتحي في السبت 12 أكتوبر 2019 12:00 صباحاً - تناقل عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً سجل للفنانة المصرية هنا الزاهد أثناء وجودها في مكان عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا.

وظهرت فيه لحظة وصول الممثل القدير سمير غانم إلى المكان حيث بدأت بالبكاء وبدا عليها التأثر الشديد.



وفي فيديو آخر ظهر زوجها الفنان أحمد فهمي وهو يقف في الخارج لاستقبال عدد من الفنانين فيما يحاول بعض المعجبين التقاط الصور معه.

واثار هذا انزعاجه حيث عبر عن استيائه وتوجه إليهم بالقول: “يا جماعة إحنا في عزاء مش هعرف أتصور مع حد، علشان خاطري إحنا في عزاء وفيه ظروف مش كويسة”.

ويشار إلى أن فيديو انتشر مؤخراً وأظهر الممثل لحظة وصوله لحضور مراسم جنازة الفنان الراحل وهو يمسك بيد زوجته هنا الزاهد التي بدت في حالة تأثر شديد.