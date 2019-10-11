شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Uncut Gems لـ آدم ساندلر فى دور العرض من يوم 25 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لـ فيلم الجريمة والكوميديا Uncut Gems، عن أول فيديو ترويجى للعمل الذى من المقرر له أن يطرح في 25 ديسمبر من العام الجارى.

فيلم Uncut Gems من بطولة آدم ساندلر، جوليا فوكس، كيفن جارنيت، ذا ويك اند، ايدينا هوم، جوناثان أرانباييف، يعقوب إيجيلسكي، نوا فيشر، بالوما اليسر، لاكيث ستانفيلد، اريك بوجوسيان، كيث ويليامز ريتشاردز، تومي كومينيك، ومن إخراج جوش سافدي، وبيني سافدي، الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع رونالد برونشتاين.

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يدور فيلم Uncut Gems المثير للجريمة من المخرجين المشهورين جوش وبيني سافدي، حول هوارد راتنر، الصائغ في مدينة نيويورك والذى دائمًا ما يبحث عن الرهانات العالية، ويجب على هوارد الاشتراك فى العمل المحفوف بالمخاطر، وموازنة أعماله الخاصة والاعتناء بأسرته، وتخطى أعدائه، أثناء سعيه للفوز بأعلى الرهانات.

ويذكر أنه يستعد النجمان العالميان آدم ساندلر وجينيفر أنيستون للتعاون من جديد فى عمل كوميدى من إنتاج شبكة "Netflix" الترفيهية، وذلك فى فيلم الكوميديا "Murder Mystery"، ويعتبر هذا هو التعاون الثانى بينهما، حيث كان أول تعاون بينهما عام 2011 فى فيلم "Just Go With It".

وكشف موقع varietyأن الثنائى كانا يبحثان عن فرصة للعمل سويا منذ 2011 بعد أن حقق فيلم "Just Go With It" نجاحا ساحقا وإيرادات وصلت إلى 103 ملايين دولار فى شباك التذاكر المحلى، 215 مليون دولار على مستوى العالم.

وأكد الموقع أن أحداث الفيلم الجديدة تدور حول شخص من مدينة نيويورك وزوجته، ويصبح متهماً رئيسياً بجريمة قتل ملياردير شهير أثناء رحلتهما إلى أوروبا.