الفنان ياسر صادق يرفع مستوى أداء العاملين بالمركز القومى للمسرح بورش تدريبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بحثا عن تطوير الأداء التوثيقي للعاملين بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية وضع رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الفنان ياسر صادق خطة لرفع مستوى أداء المركز وتطوير قدرات العاملين بجميع الإدارات الفنية، من خلال إقامة ورشة (دورة تدريبية) إجبارية للعاملين بالمركز على إنشاء وإستخدام قواعد البيانات بالتعاون مع الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف من أجل حفظ تراث مصر الثقافي بشكل علمي .

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وأكد الفنان ياسر صادق أن الهدف من تلك الورش هو الحفاظ على التراث الثقافي المصري فهو ثروة قومية يجب التعامل معها بشكل علمي ومنهجي وبأحدث الوسائل التكنولوجية وهذا ياتي بناء على توجيهات معالي وزير الثقافة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم لرفع كفاءة العاملين بقطاعات وزارة الثقافة وبإشراف من رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال وقامت بالتوجيه النظري، والتدريب العملي الدكتور دعاء شديد رئيس لجنة الحفاظ على التراث الثقافي المصري بالجمعية .

الفنان ياسر صادق قامت بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للسادة العاملين بحضور عدد من السادة المختصين في مجالات الفنون الشعبية ومنهم الأستاذ الدكتور عبد الحكيم خليل والأستاذ الدكتور جمال عبد الحي وقرر الأستاذ ياسر صادق إقامة عدد من الورش التدريبية في المجال التقني للعاملين بالمركز بالتعاون مع الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف.