خطيبة تامر عاشور توجه له رسالة رومانسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت دارين حلمي صورة تجمعها بخطيبها الفنان تامر عاشور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، توجه له من خلالها رسالة رومانسية. وعلقت دارين على الصورة التي نشرتها : "بحبك". تامر كان قد أعلن مؤخرًا خطبته من دارين حلمي المرشحة السابقة بمسابقة ملكة جمال الكون لعام 2019، ومن المقرر أن يتم زفافهما قبل نهاية العام الحالي

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