"مبارك" يعزي أسرة طلعت زكريا.. ونجل الفنان الراحل يوجه الشكر لأسرة الرئيس الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي

حرص "عمر"، نجل الفنان الراحل طلعت زكريا، توجيه الشكر لكل من قدم له واجب العزاء في والده، وخص بالذكر عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وشارك "عمر"، متابعيه عبر حسابه بـ"إنستجرام"، صور له برفقة كل من علاء وجمال مبارك، من عزاء والده، وعلق عليها قائلًا: "شكرًا لكل من واساني في وفاة أبي وأخص بالشكر الناس النضيفة الأصيلة الكويسة ولاد الأكابر ولاد الريس محمد حسني مبارك على سعيهم لحضور العزاء".

وتابع: "أخص بالشكر السيد الرئيس محمد حسني مبارك على اتصاله شخصيًا وتأدية واجب العزاء لي ولأختي ولأمي.. رينا يرحمك يا حبيبي ويجمعنا بيك في الجنة".

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وتلقى أبناء الفنان الراحل طلعت زكريا واجب العزاء، أمس الخميس، بمسجد الحامدية الشاذلية، وشهد العزاء حضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة.

يذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا الثلاثاء 8 أكتوبر، بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان الراحل انتهى منذ فترة من تصوير فيلم بعنوان "بعد الخميس"، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من إخراج المخرج السعودي حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد.

