"كل سنة وأنتم سبب نجاحي".. عمرو دياب يوجه رسالة لجمهوره في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان عمرو دياب رسالة شكر لجمهوره، بسبب رسائل التهنئة التي تلقاها منهم بمناسبة عيد ميلاده، الذي يحل اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر.

وكتب دياب تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قال فيها: " بشكركم جدًا على كل الحب والدعم والأمنيات في عيد ميلادي، كل سنة وأنتم سبب نجاحي وفرحتي، بحبكم جدا".

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واحتفل عمرو دياب بعيد ميلاده الثلاثاء الماضي، وسط مجموعة كبير من أصدقائه بينهم، الفنانة ياسمين رئيس، والمنتج تامر مرسي، والمطرب خالد سليم، والفنان عمرو يوسف، وزوجته الفنانة كندة علوش، والفنان أحمد داود وزوجته الفنانة علا رشدي.

وطرح الهضبة من ألبومه الأخير "أنا غير" خمس أغنيات فقط، وهي" أنا غير، وبحبه، ويوم تلات، وتحيرك، ومتغير"، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم كاملاً خلال الفترة القادمة.