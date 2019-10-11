بالفيديو| نقل دومينيك حوراني للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تعرضت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني لسقوط مفاجئ، أثناء قيامها ببروفة فساتين، استعدادًا لتصوير أغنيتها الجديدة.
ونشرت الصفحة الرسمية لدومينيك، على موقع " إنستجرام"، مقطع فيديو من الحادث، وعلقت: " لكل من يحب الاطمئنان على دومينيك ، تعرضت لحادث أثناء تجربتها فساتين لتصوير أغنيتها الجديدة في منطقة الجميرة عند المصمم رولان خوري حيث وقعت ونقلت حالا إلى المستشفى وهي حاليا في الأشعة".
يذكر أن الفنانة دومينيك حوراني طرحت مؤخرا أحدث كليباتها بعنوان "يا عريس"، وشاركها في غنائه الفنان الشعبي أحمد فيجو، والكليب من إخراج مينا عدلة، والأغنية من كلمات محمد موفى، وألحان وتوزيع أحمد فيجو.
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