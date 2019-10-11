هكذا هنأ أبناء عمرو دياب والدهم بعيد ميلاده الـ58

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص أبناء الفنان عمرو دياب، "جانا، كنزي، عبدالله" على تهنئة والدهم بعيد ميلاده الـ58، الموافق اليوم 11 أكتوبر.

ونرصد لكم في هذا التقرير رسائل أبناء الهضبة لوالدهم في عيد ميلاده:

كنزي دياب

حرصت "كنزي" ابنة الفنان عمرو دياب على تهنئة والدها بعيد ميلاه الـ58، وشاركت متابعيها على "انستجرام"، بصورة من طفولتها تجمعها بوالدها وشقيقها التوأم "عبدالله".

وعلقت "كنزي"، على الصورة قائلة: "happy birthday pappy".

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جنا دياب

نشرت جانا أيضا صورًا تجمعها بوالدها عبر خاصية الاستوري في حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " أحبك، كل سنة وأنت طيب".

عبدالله دياب

ونشر عبدالله نجل الفنان عمرو دياب صورة مجمعه في إطار واحد تجمعه بوالده ، على خاصية " الاستوري"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عبدالله :" كل سنة وانت طيب بابا، أحب كثيرًا".

يذكر أن عمرو من مواليد 11 أكتوبر 1961.

الجدير بالذكر أن عمرو احتفل منذ أيام بعيد ميلاده وسط مجموعة كبير من نجوم الفن، بينهم أحمد السقا، وياسمين عبدالعزيز، وياسمين رئيس، تامر مرسي، خالد سليم، عمرو يوسف، كندة علوش.