ماري فرانس تتسلم درع تكريم النجمة ناتالي باي في ختام "الإسكندرية السينمائي"

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة تسليم المنتجة الفرنسية الكبيرة ماري فرانس بيرير، درع تكريم النجمة الفرنسية "ناتالي باي" التي اعتذرت عن حضور حفل تكريمها بالدورة الـ 35 لأسباب صحية، حيث كان من المقرر تكريمها في حفل الختام 13 أكتوبر المقبل.

ومن جانبها أرسلت النجمة الفرنسية ناتالي باي رسالة لإدارة المهرجان مع المنتجة الفرنسية الكبيرة ماري فرانس بيرير، معبرة عن حزنها الشديد لعدم قدرتها على الحضور لإصابتها بأزمة صحية مفاجئة والتي نقلت على إثرها إلى المستشفى، ونصحها الطبيب المعالج بعدم السفر خلال هذه الفترة لإصابتها بحساسية شديدة بالصدر.

وأكدت ناتالي أنها كانت ترغب في زيارة مصر، التي تحبها كثيرا، متمنية من إدارة المهرجان أن تكون موجودة بالدورة القادمة، خاصة لما سمعته عن مصر عموما ومدينة الإسكندرية بشكل خاص.

ناتالي باي هي ابنة للمخرج رسان بوهيمي، وبدأت أولى خطواتها الفنية عام 1972 بعد أول لقاء بينها وبين فرانسوا ترافو حيث قدم لها دور في فيلم "الليلة الأمريكية"، ثم أسند إليها سلسلة من الأدوار المهمة منحتها المزيد من الشهرة مثل "الرجل الذي يحب النساء" و"الغرفة الخضراء" عام 1978.

عملت ناتالي أيضًا مع مخرجين آخرين هم بيالا في فيلم "أفواه مفتوحة" عام 1974 وجودارن الذي أسند لها دورًا في فيلم "أنقذ من يستطيع الحياة" والذي حصلت من خلاله على جائزة سيزر لأفضل دور ثان عام 1981.

ثم توالت أعمالها حيث شاركت في "أمر غريب" والذي زاد من شعبيتها وانتشارها كنجمة كوميدية هادئة ذات ابتسامة جميلة. كما قام عام 1980 ببطولة فيلم "أسبوع من الإجازة".

أما عن أنجح أعمالها في هان 1982 فكان فيلمي "عودة من حرب مارتين" و"الميزان"، ثم ازدادت ناتالي نجاحًا عند انضمامها لفيلم "بوب سويم" والذي حصلت من خلاله على جائزة سيزر أحسن ممثلة عام 1983.

حصلت أيضًا على جائزة أحسن أداء وأحسن دور عن دورها في فيلم "شأن خاص" عام 1999.

ثم بدأت في تحقيق نجاح على المستوى الدولي عندما قامت بدور الأم لليوناردو دي كابريو في فيلم "Catch Me If You Can" لستيفين سبيلبيرج.

عملت ناتالي أيضًا مع الأجيال الشابة من المخرجين حيث جسدت دور السيدة الضعيفة في فيلم "الأحاسيس" لنيومي لوبوفسكي. كما شاركت في فيلم "الحياة تنتظرك" لتيري كليفا وفيلم "الملازم الأول" عام 2005 لكافنيير بوفوا.

واستمرت في العمل بذكاء حيث نجدها في تريلر فيلم "العملية اس ك 1" وتريلر فيلم "الإرادة" في عام 2015.

في عام 2016 اشتركت مع المخرج الشهير كسافيه دولان في فيلم "إنها فقط نهاية العالم".

في عام 2017 عملت أيضًا مع كسافيه بوفوا في فيلم "الحراس" حيث مثلت مع ابنتها لورا سميت.

منذ 2015 اتجهت الفنانة ناتالي إلى الأعمال التليفزيونية حيث مثلت في عام 2018 في مسلسل "كانال" و "نوكس" للمخرج مبروك المشري، كما انضمت عام 2019 لفريق عمل مسلسل "الجريمة" للمخرج فريدريك مرمود الذي عُرض على شبكة نيت فليكس.