عملت مع بطل "جيمس بوند" وارتدت ملابس من الحلوى.. 9 معلومات عن "فتاة" محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اسم عارضة الأزياء الممثلة أليساندرا أمبروسيو alessandra ambrosio، وحرص عدد كبير من رواد هذه المواقع على جمع المعلومات عنها، وذلك بعد دقائق معدودة من نشر لاعب منتخب مصر المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، صورًا تجمعهما، من جلسة تصوير لصالح لمجلة لغلاف مجلة "GQ" العالمية.

لذا نستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن الممثلة وعارضة الأزياء "أليساندرا" وفقًا لموقع "IMDb" العالمي:

- ولدت في مدينة "إريشيم البرازيلية، لوالدين من أصول إيطالية.

- شاركت في أول عرض أزياء وهي في الـ12 عامًا، وعمرها الآن 38 عام.

- اختيرت لتكون واجهة للعديد من العلامات التجارية أبرزها: "جوتشي، فيكتوريا سيكريت، كريستيان ديور، رولكس، أرماني إكستشينج، ريفلون، رالف لورين، كالفين كلاين، جورجيو أرماني، إسكادا، موسكينو، دولتشي آند جابانا.

- ارتدت ملابس مصنوعة بالكامل من الحلوى ضمن عرض أزياء "فيكتوريا سيكريت الشهير في عام 2005.

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- في عام 2009، ظهرت مع الممثل البريطاني "ساشا بارون كوهين" في فيلم "بروينو".

- في عام 2012، قدمت علامتها التجارية الخاصة تحت عنوان "Ale by Alessandra".

- تُعد واحدة من أغنى عارضات الأزياء في العالم، ولديها 10 مليون متابع حول العالم.

- نُصبت كسفيرة للجمعية الوطنية لمرضى التصلب العصبي المتعدد، ومعروف عنها إنها دائمة المساعدة للمحتاجين.

- قامت بالتمثيل مع النجم الإنجليزي دانيال كريج بطل النسخة الجديد من سلسلة "جيمس بوند"، في فيلم "Casino Royale" عام 2006، ومسلسل "How I Met Your Mother".