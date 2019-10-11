بصورة مع عمرو يوسف.. كندة علوش تهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت الفنانة كندة علوش صورة لزوجها الفنان عمرو يوسف تجمعه بالفنان عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت كندة على الصورة قائلة: "لا يمكن أن أقاوم إعادة نشر هذه الصورة، الكثير من الجمال في صورة واحدة، عيد ميلاد سعيد للأسطورة".

وحضر حفل عيد ميلاد الهضبة الذي أقيم الثلاثاء الماضي، عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنانة ياسمين رئيس، والمنتج تامر مرسي، والمطرب خالد سليم، والفنان عمرو يوسف، وزوجته الفنانة كندة علوش، والفنان أحمد داود وزوجته الفنانة علا رشدي.

وطرح الهضبة من ألبومه الأخير "أنا غير" خمس أغنيات فقط، وهي" أنا غير، وبحبه، ويوم تلات، وتحيرك، ومتغير"، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم كاملاً خلال الفترة القادمة.