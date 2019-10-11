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تراند اليوم : الجارديان: منح جائزة "نوبل للآداب" لكاتب "سيء السمعة"

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بيتر هاندكه
قالت صحيفة "الجارديان" في افتتاحية بعنوان "مشين"  إن اللجنة المانحة لجائزة نوبل للآداب لم تتخذ في تاريخها قرارا خاطئا وغريبا مثل قرارها منح الجائزة للكاتب النمساوي بيتر هاندكه. وتقول الصحيفة إن هاندكه مدافع بارز عما وصفته بأنه "أسوأ نظام تولى السلطة في أوروبا منذ عام 1945".
وأضافت الصحيفة إنه طوال التسعينيات كان هاندكه من المدافعين عن الزعيم الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش طوال حملة بلغراد الشرسة للتطهير العرقي في يوغوسلافيا السابقة.
وكشفت الصحيفة بحسب ترجمة "بي بي عربي" إن هاندكه ألقى كلمة أثناء جنازة ميلوسيفيتش عام 2006 كما أنه كتب كثيرا أن الصرب "يعرفون باسم المعتدين"، مبرئا إياهم من الاعتداء.
وتلفت الصحيفة إلى إن الموهبة الأدبية مستقلة عن السياسة، وإن هناك نماذج أخرى لأدباء لهم آراء سياسية معيبة حصلوا على جائزة نوبل، مثل حصول الشاعر التشيلي بابلو نيرودا على الجائزة، وقد كان من المعجبين بستالين.
وتستدرك الصحيفة قائلة إن هاندكه يتفوق على غيره من الأدباء في سوء السمعة، لأن إنتاجه الأدبي خلال الـ 25 عاما الماضية كان مكرسا لتفكك يوغوسلافيا السابقة.
وتقول الصحيفة إن فوز هاندكه بجائزة نوبل إهانة لضحايا حروب الإبادة، ويذكي الانقسامات، ويجلب على الجائزة عارا لا يمحى.
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