كاني ويست يواجه أزمة بعد تسريب ألبومه YANDHI

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أكتوبر 2019 10:45 مساءً - وقع مغني الهيب هوب كاني ويست Kanye West، ضحية لعمليات التسريب طوال هذا العام لألبومه الغنائي الذي يحمل اسم YANDHI ، وتسريب عدد كبيرة من أغاني الألبوم على الإنترنت من خلال مصادر مختلفة.



تلعب التسريبات دائمًا دورًا رئيسيًا في حياة Kanye مع كل ألبوم قبل طرحه حيث واجه أيضاً ألبومه Late Registration الذي صدر في عام 2005 هذه المشكلة.



فوجىء كاني ويست اليوم، بحالة أخرى مماثلة، بتسريب ألبومه، إذ تم وضع ألبوم كامل للأغاني التي من المفترض أن تكون YANDHI على Spotify تحت عنوان مزيف و TIDAL أيضًا، وتصل الأغاني المسربة إلى 15 أغنية معظمها تلك التي تسربت بالفعل عبر الإنترنت، و تم تسمية الألبوم باسم "Kanye Drop Your Album".



كما تم تحميل مقتطفات أغاني YANDHI المسربة من كاني ويست كنغمات رنين على iTunes، و تتوفر مقتطفات الألبوم الذي تم تسريبه لمغني الراب في متجر نغمات iTunes منذ أوائل سبتمبر، وتبيّن أنه تم تحميله من قِبل جهة مجهولة تدرج اسم "ENZO Label" باعتباره صاحب حقوق الطبع والنشر.



وبحسب موقع genius فإنّ Enzo Recordings هي علامة تسجيل حقيقية في المملكة المتحدة مرتبطة بموسيقى وكاتب الأغاني نيكولاس "تشيكاني"، ومع ذلك ليس من الواضح ما إذا كان هناك أي اتصال بين الشركة والقائم بالتحميل، الذي ربما يكون قد استخدم خدمة توزيع رقمية مثل DistroKid.



ليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها طرف ثالث بتحميل مواد Kanye West على خدمات البث دون موافقته، ففي أكتوبر 2018 ، ظهرت أغنية Kanye West وهمية بعنوان "idk" على صفحة Apple Music الرسمية، وتعرضت خدمات البث إلى انتقادات شديدة في الأشهر الأخيرة لعدم احتوائها على التحميل الواسع لأغاني الهيب هوب التي تم تسريبها من قِبل جهات خارجية تتطلع إلى تحقيق أرباح من الموسيقى غير المنشورة.



اتصلت HHNM بممثلي Kanye West و Spotify لتوضيح الأمر، وكان من المفترض في البداية أن يصدر كاني ألبوم YANDHI الخاص به في العام الماضي، لكن يبدو أنه إما ألغي أو تركه.

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