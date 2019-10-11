في عيد ميلاده الـ 58..الجمهور لعمرو دياب: "كل عام وأنت هضبة"

احتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعيد ميلاد الهضبة عمرو دياب، الـ 58، حيث تصدر ترند "تويتر" خلال الساعات الأخيرة من اليوم الجمعة.

ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور لألبومات الهضبة عمرو دياب، من التسعينات حتي الآن، مشيدين برحلة الهضبة عمرو دياب

الفنية، موجهين له التهنئة بعيد ميلاده الـ 58، "".

وشارك "الهضبة" في العديد من الأعمال العالمية عن طريق ترجمة العديد من أغانيه إلى عدة لغات أهمها الإنجليزية

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والروسية والكرواتية والبلغارية، والحصول على جوائز عالمية، حتى أصبح أول فنان عربي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية لحصوله على أكبر عدد من جوائز الموسيقي العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط .

يذكر أن آخر أعماله -العالمية هو حصول أغنية "أصلها بتفرق" على أفضل أغنية في إسبانيا عام 2011.