فن ومشاهير

في عيد ميلاده الـ 58..الجمهور لعمرو دياب: "كل عام وأنت هضبة"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

احتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعيد ميلاد الهضبة عمرو دياب، الـ 58، حيث تصدر ترند "تويتر" خلال الساعات الأخيرة من اليوم الجمعة.

 

ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور لألبومات الهضبة عمرو دياب، من التسعينات حتي الآن، مشيدين برحلة الهضبة عمرو دياب

الفنية، موجهين له التهنئة بعيد ميلاده الـ 58، " كل عام وأنت هضبة".

 

وشارك "الهضبة" في العديد من الأعمال العالمية عن طريق ترجمة العديد من أغانيه إلى عدة لغات أهمها الإنجليزية

Advertisements
والروسية والكرواتية والبلغارية والتركية والألبانية والهندية واليونانية والفرنسية، والحصول على جوائز عالمية، حتى أصبح أول فنان عربي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية لحصوله على أكبر عدد من جوائز الموسيقي العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط .

يذكر أن آخر أعماله -العالمية هو حصول أغنية "أصلها بتفرق" على أفضل أغنية في إسبانيا عام 2011.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده الـ 58..الجمهور لعمرو دياب: "كل عام وأنت هضبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا