احتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعيد ميلاد الهضبة عمرو دياب، الـ 58، حيث تصدر ترند "تويتر" خلال الساعات الأخيرة من اليوم الجمعة.
ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور لألبومات الهضبة عمرو دياب، من التسعينات حتي الآن، مشيدين برحلة الهضبة عمرو ديابالفنية، موجهين له التهنئة بعيد ميلاده الـ 58، " كل عام وأنت هضبة".
وشارك "الهضبة" في العديد من الأعمال العالمية عن طريق ترجمة العديد من أغانيه إلى عدة لغات أهمها الإنجليزية
يذكر أن آخر أعماله -العالمية هو حصول أغنية "أصلها بتفرق" على أفضل أغنية في إسبانيا عام 2011.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده الـ 58..الجمهور لعمرو دياب: "كل عام وأنت هضبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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