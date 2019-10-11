تامر حسني ينشر برومو فيلم "الفلوس"

نشر النجم تامر حسني برومو فيلمه الجديد "الفلوس" وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستقرام. وعلق "حسني" علي الفيديو قائلا:" الإعلان الرسمي الثاني لفيلم الفلوس قريبا بجميع دور العرض:". لفيلم الفلوس قريبا بجميع دور العرض:". Advertisements وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف الصعبة. تتسبب فى كثير من المواقف الصعبة. الفيلم من بطولة كل من تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرين، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.

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