تامر حسني ينشر برومو فيلم "الفلوس"

نشر النجم تامر حسني برومو فيلمه الجديد "الفلوس" وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستقرام.
وعلق "حسني" علي الفيديو قائلا:" الإعلان الرسمي الثانيلفيلم الفلوس قريبا بجميع دور العرض:".
وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتىتتسبب فى كثير من المواقف الصعبة.
الفيلم من بطولة كل من تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرين، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.
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