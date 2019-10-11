شاهد.. تامر حبيب برفقة ماجد الكدواني

نشر الكاتب تامر حبيب، صورة تجمعه مع النجم ماجد الكدواني وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام. ويشار إلي أن الكاتب تامر حبيب تعاقد علي تقديم مسلسل "شفيقة ومتولي" لموسم رمضان 2020.

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