شاهد.. أوس أوس لأمير كرارة: كل سنة وأنت طيب يا باشا مصر

هنأ الفنان أوس أوس النجم أمير كرارة بمناسبة عيد ميلادة وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستقرام. وكتب "أوس أوس" علي صورة تجمعا مع أمير كرارة وحمدي الميرغني قائلا:" كل سنة وأنت طيب يا باشا مصر Advertisements واسف علي وجودي انا وحمدي في الصورة:". واسف علي وجودي انا وحمدي في الصورة:". ويشار إلى أن آخر أعمال أوس أوس مسلسل "هوجان" مع النجم محمد امام والذي عرض بموسم رمضان 2019.

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