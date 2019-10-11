طرحت شركة "ان تي اس" للإنتاج الموسيقي الألبوم الأول لمغني الراب نور القواص بعنوان "هغني لحد ماتعرفني" على موقع الموسيقي الشهير "أنغامي".
يضم ألبوم "هغني لحد ما تعرفني" 8 أغاني راب مصري، وهم : ماما نمبر وان، قلب طفل، هي أقوى، تكمل فرحتي، أغنية شكرا، ليلى، بينك وبيني، درس".
وعن قصة اختيار اسم الألبوم الجديد قال
وتابع "نور:" عند طرح أول أغنية من الألبوم بعنوان "مامانمبر وان" في مارس الماضي، لم أتخيل حجم نجاحها بهذا الشكل على جميع مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي منذ اليوم الأول، كان بمثابة حلم يتحقق وسعدت كثيرا بتفاعل الجمهور معها".
وأضاف "القواص" :" الجمهور بخير وبه ناس جميلة تحب تسمع أغاني راقية، بعيدا عن الهابطة، وفريق عمل الألبوم هو "وش السعد عليا" وسعدت كثيرا بتلك التجربة، وأحضر خلال الفترة المقبلة لعدد من الحفلات وسيتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر نور القواص يرفع شعار "هغني لحد ما تعرفني" في أول ألبوماته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.