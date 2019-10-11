المنتجة الفرنسية ماري فرانس تتسلم درع تكريم النجمة ناتالى باى في ختام الإسكندرية السينمائي

قررت إدارة مهرجان الإسكندریة السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة تسليم المنتجة الفرنسية الكبيرة مارى فرانس بيرير درع تكريم النجمة الفرنسية "ناتالى باى" التى إعتذرت عن حضور حفل تكريمها بالدورة ال35 لأسباب صحية، حيث كان من المقرر تكريمها فى حفل الختام 13 أكتوبر المقبل.

ومن جانبها أرسلت النجمة الفرنسية ناتالي باي رسالة لإدارة المهرجان مع المنتجة الفرنسية الكبيرة مارى فرانس بيرير، معبرة عن حزنها الشديد لعدم قدرتها على الحضور لإصابتها بأزمة صحية مفاجئة والتي نقلت على إثرها إلى المستشفى، ونصحها الطبيب المعالج بعدم السفر خلال هذه الفترة لإصابتها بحساسية شديدة بالصدر.

وأكدت ناتالي أنها كانت ترغب في زيارة مصر ، التى تحبها كثيرا، متمنية من إدارة المهرجان أن تكون موجودة بالدورة القادمة ،خاصة لما سمعته عن مصر عموما ومدينة الإسكندرية بشكل خاص.

ناتالي باي هي ابنة للمخرج رسان بوهيمي، وبدأت أولى خطواتها الفنية عام 1972 بعد أول لقاء بينها

وبين فرانسوا ترافو حيث قدم لها دور في فيلم "الليلة الأمريكية"، ثم أسند إليها سلسلة من الأدوار المهمة منحتها المزيد من الشهرة مثل "الرجل الذي يحب النساء" و "الغرفة الخضراء" عام 1978.

عملت ناتالي أيضًا مع مخرجين آخرين هم بيالا في فيلم "أفواه مفتوحة" عام 1974 و جودارن الذي أسند لها دورًا في فيلم "أنقذ من يستطيع الحياة" و الذي حصلت من خلاله على جائزة سيزرلأفضل دور ثان عام 1981.

ثم توالت أعمالها حيث شاركت في "أمر غريب" و الذي زاد من شعبيتها و انتشارها كنجمة كوميدية هادئة ذات ابتسامة جميلة. كما قام عام 1980 ببطولة فيلم "أسبوع من الإجازة".

أما عن أنجح أعمالها في هان 1982 فكان فيلمي "عودة من حرب مارتين" و "الميزان". ثم ازدادت ناتالي نجاحًا عند

انضمامها لى فيلم "بوب سويم" و الذي حصلت من خلاله على جائزة سيزر أحسن ممثلة عام 1983.

Advertisements

حصلت أيضًا على جائزة أحسن أداء و أحسن دور عن دورها في فيلم "شأن خاص" عام 1999. ثم بدأت في تحقيق نجاح على المستوى الدولي عندما قامت بدور الأم لليوناردو دي كابريو في فيلم "امسكني إن استطعت" لستيفين سبيلبيرج.

عملت ناتالي أيضًا مع الأجيال الشابة من المخرجين حيث جسدت دور السيدة الضعيفة في فيلم "الأحاسيس" لنيومي لوبوفسكي.

كما شاركت في فيلم "الحياة تنتظرك" لتيري كليفا و فيلم "الملازم الأول" عام 2005 لكافنيير بوفوا.

و استمرت في العمل بذكاء حيث نجدها في تريلر فيلم "العملية اس ك 1" و تريلر فيلم "الإرادة" في عام 2015.

في عام 2016 اشتركت مع المخرج الشهير كسافيه دولان في فيلم "إنها فقط نهاية العالم".

في عام 2017 عملت أيضًا مع كسافيه بوفوا في فيلم "الحراس" حيث مثلت مع ابنتها لورا سميت.

منذ 2015 اتجهت الفنانة ناتالي الى الأعمال التليفزيونية حيث مثلت في عام 2018 في مسلسل "كانال" و "نوكس" للمخرج مبروك المشري، كما انضمت عام 2019 لفريق عمل مسلسل "الجريمة" للمخرج فريدريك مرمود الذي عُرض على شبكة نيت فليكس.