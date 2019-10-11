خاص الفن – لجين إسماعيل: السينما ذاكرة حقيقية تصل إلى أكبر عدد من الناسداليا البحيري للفن: متحمسة...

ميرنا وليد - بيروت - منذ تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، بدت مسيرة الممثل السوري الشاب ​لجين إسماعيل​ متنوعة بين السينما والدراما بشكل متوازن، فظهر في كثير من الأفلام منها "رد القضاء" و"نجمة الصبح" و"جبال الشمس" و"دم النخل" و"صديقي محمد" و"مسافرو الحرب".

وفي تصريحه لموقع "الفن" قال: لي الشرف أن أتواجد في السينما بهذا الكم، لأنها ذاكرة حقيقية تصل إلى أكبر وأبعد عدد من الناس.

وتحدث عن مشاركته الأخيرة في فيلم "جبال الشمس" فقال: هذه التجربة أغنتني على الصعيدين الفني والشخصي، والوقوف أمام كاميرا المخرج أيمن زيدان مهمة لأنه يقدم في كل تجربة شيئاً جديداً، وقد نالني نصيب من هذا الشيء الجديد.

وكشف أنه قدم دور طبيب اضطر أن يسافر ويختفي لخمس سنوات قبل أن يعود لينقذ زوجته وابنه.

ويشار إلى أن إسماعيل ظهر خلال رمضان الماضي بعملين هما "مقامات العشق" و"عن الهوى والجوى".

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