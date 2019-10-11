داليا البحيري للفن: متحمسة للعمل مع عادل إمام مرة أخرى في "فلانتينو"

ميرنا وليد - بيروت - قالت الممثلة المصرية ​داليا البحيري​ انها تصور مشاهدها في مسلسل "فلانتينو" مع الممثل المصري ​عادل إمام​ بشكل مكثف منذ استئناف التصوير مرة أخرى الشهر الماضي بعد فترة من التوقف، مشيرة إلى أنها التحقت بفريق العمل بشكل متأخر بعض الشيء ولذلك تبقى لها العديد من المشاهد الخاصة بها.

وأشارت دالياً فى تصريح خاص لموقع "الفن" إلى أنها متحمسة للعمل مع عادل امام من جديد خاصة بعدما شاركت معه في فيلم "السفارة في العمارة" وحقق نجاحاً كبيرا، موضحة أنها تتعاون معه للمرة الأولى في الدراما ولكنها لا تشعر بذلك لا سيما وأن الكواليس خفيفة ومبهجة للغاية ولذلك فهي تنتظر عرض العمل في رمضان المقبل.

مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني وتم تأجيل عرض العمل من شهر رمضان الماضي بعد توقف قبل الشهر الكريم ولكن عاد التصوير مرة اخرى وتقرر عرضه فى رمضان 2020.

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