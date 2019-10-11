صادق الصباح ينتقد ورد الخال ويدافع عن ستيفاني صليبا؟!

ميرنا وليد - بيروت - علق المنتج ​صادق الصباح​ بطريقة غير مباشرة، على تصريح الممثلة ​ورد الخال​ التي طلبت من الممثلة ​ستيفاني صليبا​ التوقف عن التمثيل.

وقال الصباح :"أخطر ما يكسر هالة الفنان هو تحوّله الى ناصح أو ناقد لزملائه.. مشهد أراه يتكرر وأتساءل لما يقع الفنان في فخ أسئلة يمكن تجنب الإجابة عليها بذكاء"، فهل قصد الصباح فعلاً الممثلة ورد الخال بكلامه هذا؟

وكانت الممثلة اللبنانية ورد الخال حلت ضيفة على برنامج "أكلناها" الذي يقدّمه الممثل السوري باسم ياخور، وعندما طلب منها ياخور أن تختار بين سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم ودانييلا رحمة، وأن توجّه رسالة إلى واحدة منهنّ تطلب منها أن تبتعد عن التمثيل وتركّز على عرض الأزياء، رفضت الخال اختيار أي منهنّ، واختارت ستيفاني صليبا، وبرّرت ذلك بأن صليبا عندما تشاهد الطبق الذي يجب أن تأكل منه ستعذرها، وأكملت أن ستيفاني لشدة جمالها لا يستطيع المشاهد أن يركز على الدور الذي تقدّمه، فيركّز على أزيائها وجمالها أكثر من تمثيلها.