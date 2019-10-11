خاص الفن- هل "فارقوني" آخر أغنيات ألبوم ناصيف زيتون؟

ميرنا وليد - بيروت - حصدت اغنيات الفنان ​ناصيف زيتون​الجديدة بالاشهر الماضية نجاحات ونسب استماع عالية وبعد ان وردنا عدد من الاسئلة "هل ستكون اغنية فارقوني هي اخر اغنية بالالبوم ؟" علم موقع الخليج 365 انها لن تكون كذلك وانه لازال هنالك عدد كبير من الاغنيات التي لم تصدر بعد والالبوم لازال بنصف مشواره تقريبا وهنالك عدد من الاغنيات المنتظر اصدارها بالفترة المقبلة.

تواصل أغنية ناصيف زيتون الخليجية "فارقوني" في تصدر قوائم أفضل الأغاني العربية في عدّة بلدان كالعراق، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، لبنان، سوريا، الأردن وتونس، على الرغم من مرور أقل من شهر على طرحها، إضافة إلى اقتحامها قائمة أعلى نسب مشاهدة على يوتيوب في بلدان عربية عديدة وحققت الكليب الخاص بها أكثر من 6 ملايين ونصف المليون مشاهدة.

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