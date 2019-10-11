تراند اليوم : الدين الإسرائيلي تثير الجدل حول صحة زواج أنور وجدي وليلى مراد

تحل اليوم الجمعة ذكرى ميلاد الفنان الراحل أنور وجدي الذي ولد في مثل هذا اليوم الموافق 11 أكتوبر من عام 1904، وتوفي في 14 مايو من عام 1955.

وكشفت وثيقة نادرة عن زواج أنور وجدي من الفنانة ليلى مراد، في يوليو من عام 1945، على يد الشيخ مصطفى عبيدو المحامي الشرعي، قبل يومين من انتهاء تصوير فيلمهما “ليلى بنت الفقراء”، والذي شهد زفافهما في الفيلم والواقع أيضا.

ولفت الأنظار في هذه الوثيقة أن ديانة أنور وجدي كانت الإسلام، في حين كانت ديانة ليلى مراد هي: الدين الإسرائيلي، وهو غالبا خطأ في الوثيقة تم تمريره، لأن ليلى مراد كانت حينها يهودية، وإسرائيل دولة وليست ديانة.

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من المعروف أن ليلى مراد أعلنت لاحقا إسلامها، وغنت واحدة من أشهر أغاني موسم الحج وهي “يا رايحين للنبي الغالي”