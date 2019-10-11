شاهدوا.. صبا مبارك تنعى طليقها المخرج الراحل شوقي الماجري وتعلن الحداد

كتب امير فتحي في الجمعة 11 أكتوبر 2019 09:56 مساءً - نشرت صبا مبارك طليقة المخرج التونسي شوقي الماجري صورة سوداء على انستغرام لتؤكد خبر وفاته.

وكان الماجري البالغ من العمر 57 عاما قد توفي اليوم الخميس إثر ذبحة قلبية، وأكّد خبر الوفاة صديقه المحامي الحبيب بن زايد في اتصال لراديو “ميد” التونسي.

وناشد بن زايد السفير التونسي في القاهرة القيام بالواجب، مشيراً إلى أنّ ابن أخت الماجري كان أول مَن أخبره بالوفاة، لافتاً إلى أنّه تلقّى اتصالاً من الأردن من الممثلة صبا مبارك، طليقة الماجري وأم ابنه عمّار، لتُعلمه بخبر الوفاة.

كثيرون لا يعرفون أن صبا كانت زوجة الماجري ولها منه صبي اسمه عمار من مواليد 2004.

وكانت صبا قد قالت في إحدى مقابلاتها التلفزيونية إن ابنها عمار يعيش معها في الأردن.

كما تداولت عدة مواقع فنية صوراً لصبا مع الماجري بعد طلاقهما، مشككين بعودتها له، إلا أن الفنانة نفت الموضوع لاحقا.

يذكر ان الماجري قد شارك بإخراج عدة أعمال عربية، سورية وعالمية شهيرة أهمها حلاوة روح، أسمهان، الاجتياح، أخوة التراب، مملكة النمل وآخرها دقيقة صمت الذي عرض على قناة الجديد