صادق الصبّاح يُثير "تويتر" بتغريدة انتقادية.. والمُعلّقون: يقصد ورد الخال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدى المنتج اللبناني صادق الصباح اندهاشه من وقوع الفنانين في فخِّ الوقوع بأسئلة تكون الإجابة عنها مثيرة للجدل رغم أنه يمكن للفنان تجنُّب الإجابة تمامًا حتى لا يتحول الفنان إلى ناصح أو ناقد لزملائه، مؤكدًا أن هذا من أصعب الأشياء التي تكسر هالة الفنان.

وأوضح صادق الصبّاح في تغريدة له عبر حسابه في تويتر أنه يرى هذا المشهد يتكرّر باستمرار، وفي غالبية المشاهد يرى أن الفنان لا يتجنب الإجابة بذكاء.

وكتب المنتج اللبناني في تغريدته قائلًا: "أخطر ما يكسر هالة الفنان هو تحوّله إلى ناصح أو ناقد لزملائه.. مشهد أراه يتكرر وأتساءل لم يقع الفنان في فخ أسئلة يمكن تجنب الإجابة عليها بذكاء".

المغردون بدورهم بدأوا في تفسير تغريدة صادق الصبّاح بأنه يقصد الفنانة اللبنانية ورد الخال والدفاع عن الفنانة ستيفاني صليبا، خاصةً أن تغريدته جاءت بعد حلقة ورد الخال مع باسم ياخور في برنامج "أكلناها".

وفي التفاصيل، فقد فاجأ ياخور ورد الخال بسؤال: "من هي النجمة اللبنانية التي تقولين لها اكتفي بعرض الأزياء وابتعدي عن التمثيل؟"، لتجيب: "الممثلة هي ستيفاني صليبا جمالها طاغٍ وحضورها في الأعمال جميل لكن يطغى عليه الشكل".

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وأعاد باسم ياخور السّؤال ثانية، فوجّهت ورد كلمة لصليبا: "جربي بعد مرّة إذا ما زبطت خلص".

وكانت رسالة باسم ياخور للفنانة ستيفاني صليبا مُختلفة، وأكّد أنّها ليست جميلة فقط كما قالت ورد الخال، بل ممثلة جيدة أيضًا، وقال: "رح تصيري نجمة عظيمة بالتمثيل والشّكل".

يُذكر أن ستيفاني صليبا تخوض ثنائيةً مع الفنان معتصم النهار من خلال مسلسل "من الآخر" في رمضان 2020 الذي ينتجه صادق الصباح عبر شركته "الصّباح إخوان"، ويعمل على كتابة المسلسل الكاتب إياد أبو الشامات ويخرجه شارل شلالا في أول تعاون بينهما.